Austrálii sužuje extrémní počasí, do měst žene krokodýly

Extrémní počasí s povodněmi v jižní části země a extrémním horkem na severovýchodě sužuje Austrálii. To způsobuje chaos i v místní přírodě. Zatímco na jihu se po povodních dostali krokodýli až do centra Darwinu či jeho satelitního souseda Palmerstonu, nedaleko Brisbane se našly tisíce uhynulých krabů. V řekách zase plavou mrtvé ryby včetně australských paokounů, informoval zpravodajský server The Times.