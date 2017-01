Australský premiér Malcolm Turnbull už jednal o osudu dohody, kterou vyjednalo dvanáct států, se svým japonským protějškem Šinzem Abem. Čekají ho rozhovory s lídry Nového Zélandu a Singapuru, uvedla agentura Bloomberg.

„Všichni pracujeme na možnostech udržení pohybu směrem k otevřeným trhům a volnému obchodu,“ řekl Turnbull v Sydney. Připustil ale, že Trumpovo rozhodnutí je velkou ranou: „Odchod Spojených států z TPP je velkou ztrátou. O tom není pochyb. My se však nezřekneme závazku vytvářet v Austrálii pracovní místa.“

Ministr Ciobo už oznámil, že jednal s Kanadou, Mexikem, Japonskem, Novým Zélandem, Singapurem a Malajsií. Podle něj bude další postup upřesněn podle toho, jak bude chtít Trump nově vyjednat podobnou dohodu pro Severní Ameriku NAFTA.

Bez USA s obtížemi



Hlavní ekonom pro obchod a regionální spolupráci v Asijské rozvojové bance Jayant Menon však varuje, že dosáhnout dohody bez USA by mohlo být obtížné, když chybí lákadlo v podobě velkého amerického trhu. K australskému úsilí podotkl: „Je to snaha zachránit si tvář. Pro všechny ty země je velmi nepříjemné, když hlavní propagátor dohody, který ji tak silně prosazoval, by měl být tím, kdo ji potopí.“

Singapur, který by nejvíce doplatil na propad globálního obchodu, však už dal najevo, že bude také prosazovat TPP i bez USA, protože jeho ekonomika stojí na exportu.

Japonsko bude dále přesvědčovat



Japonci volí odlišnou taktiku. „Budeme pokračovat v přesvědčování Spojených států o strategických a ekonomických výhodách,“ řekl japonský ministr obchodu Hirošige Seko. „Pro země zapojené do dohody TPP je extrémně důležité, aby byla zahrnuta největší ekonomika, USA,“ dodal.

Novozélandský premiér Bill English požádal ministra obchodu Todda McClaye, aby odjel do USA jednat s americkými protějšky, jakmile budou potvrzeni ve funkci. „Preferujeme, aby byly Spojené státy součástí TPP,“ řekl McClay, ale dodal, že i bez nich bude mít dohoda o volném obchodu v oblasti smysl.

Podle Bloombergu všechny státy v oblasti už obracejí svou pozornost k jiné hospodářské dohodě o Regionálním komplexním ekonomickém partnerství, kde je mezi 16 zeměmi i Čína a Indie.