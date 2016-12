Testy potvrdily stoprocentní úspěšnost vakcíny proti ebole

Vůbec poprvé od předloňské epidemie eboly se podařilo vědcům vyvinout vakcínu, u níž testy ukázaly stoprocentní úspěšnost. Uvedla to ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž získali lékaři zbraň proti případnému dalšímu šíření viru, který zabil během uplynulých tří let v Africe přes 11 300 lidí.