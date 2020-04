Trump: V USA zemře méně než původně předpokládaných 100 000 lidí

Každodenní nárůst nově nakažených se po celé zemi snižuje, což je podle Trumpa znamení, že se daří „zplošťovat křivku” průběhu pandemie. „Jsme ve skvělé formě v každém ohledu. Jsme ve skvělé formě co se týče (plicních) ventilátorů, jsme ve skvělé formě co se týče ochranného oblečení a máme na cestě další letadla plná materiálu. V tuto chvíli nám však nevolají žádní guvernéři,” řekl Trump s tím, že jednotlivé státy již od federální vlády nežádají tolik materiálu a zdravotnického vybavení jako v začátcích pandemie.

Trump znovu zmínil, že chce v zemi co nejdříve obnovit ekonomický život, ideálně k 1. květnu. Poznamenal však, že se při rozhodnutí o termínu uvolnění ochranných opatření hodlá řídit názorem expertů z krizového štábu. V případě rychlého nárůstu nových případů po zrušení omezení, který podle něj hrozí, je pak připraven ekonomiku znovu částečně zastavit. „Budu se muset rozhodnout a jen se modlím, aby to bylo správné rozhodnutí. Ale řekl bych, že to bude bezpochyby to největší rozhodnutí, jaké kdy budu muset udělat,” řekl Trump.