Stát chystá pomoc podnikům, které drtí koronavirus

Návrh programu mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. V pondělí jej posoudí vláda. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě.

Program má podnikatelům pomoci s výpadkem cash flow. Zjednodušeně by podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové mělo jít o „rychlé peníze”, které by státní ČMZRB při splnění stanovených podmínek poskytla.

„Pomoc se má týkat podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně, také dopravců kvůli poklesu přeprav, nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů. Půjde o 650 000 až 15 milionů korun pro jeden subjekt,” uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Žádosti o COVID úvěr by ČMZRB začala přijímat do měsíce od schválení programu vládou.

Z COVID úvěru by malé a střední podniky mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tří let například i mzdy nebo pohledávky. ”Žádostí o podporu by měla posuzovat komise složená z expertů ministerstva a ČMZRB,„ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha.