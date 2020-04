Pomáhají, nebo škodí? Lékaři se přou o účinnost plicních ventilátorů v boji s koronavirem

Dochází ke zrychlenému dýchání, tím se však vysilují dýchací svaly. Zjednodušeně řečeno, pacienti s ARDS se mohou udusit, protože to nezvládnou jejich dýchací svaly. V tu chvíli právě nastupuje plicní ventilátor, který „dýchá“ za pacienty. Někteří doktoři se obávají, že další tlak, který plicní ventilátor na plíce vyvolává, by mohl pacientům s covid-19 ublížit.

Na to, že covid-19 vykazuje odlišnosti od běžného ARDS upozorňovalo i několik evropských expertů v čele s doktorem Luciano Gattinonim z německé Lékařské univerzity v Göttingenu v dopise adresovanému Americkému magazínu medicíny plicní a intenzivní péče . Varují v něm před unáhleným posíláním pacientů na plicní ventilátory, když by se mohla použít méně invazivní léčba v podobě kyslíkových masek.

„Máte hodně opravdu nemocných lidí, zatímco lidí, kteří mají nejlepší průpravu, je nedostatek a léčení na plicním ventilátoru není jednoduché,“ uvedl Hill pro magazín Time. Pokud by pro každého pacienta na ventilaci byl plicní specialista, počet zemřelých by podle něj byl určitě nižší. Tito specialisté by lépe dokázali upravit dlouhodobé léčení na ventilaci či by k intubaci přistupovali později.