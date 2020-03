Newyorské nemocnice se potýkají s přívalem nemocných

V New Yorku přibývá nakažených pětkrát rychleji než ve zbytku země a zdravotníci se vystavují riziku ve snaze zastavit vlnu nemoci, která každým dnem nabývá na síle. Čelí přitom nedostatku potřebného vybavení, místo kterého se jim dostává jen zatím nesplněných slibů federální vlády.

Pacienti se nejprve objevovali jen s mírnými symptomy sahajícími od rýmy po slabou horečku a strachem, že se nakazili kononavirem. To se minulý týden obrátilo a nyní do nemocnic proudí mnohem nemocnější pacienti, kteří potřebují intenzivní péči.

„Jsou to lidé s vážnými dýchacími problémy, které je třeba intubovat a umístit na jednotku intenzivní péče,“ řekl McGreevy. „Věděli jsme, že to přijde. Viděli jsme to v Itálii a na dalších místech, takže jsme na to byli připravení. A teď to zažíváme.“

„Ještě před týdnem byla představa, že bychom mohli napodobit Itálii, dost absurdní. Dneska už ne,“ uvedl hlavní chirurg Kolumbijské univerzity doktor Craig Smith.

„Nezpomalujeme to. A samo se to zrychluje,“ řekl guvernér Andrew Cuomo, který předpověděl, že stát může být jen dva týdny od krize, kdy JIP bude potřebovat 40 tisíc lidí. Takový příval by ale zahltil nemocnice, které nyní mají v celém státě jen 3000 lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Guvernéra popudila poznámka prezidenta Donalda Trumpa, že by Američané měli být připravení se v řádu týdnů vrátit do práce v zájmu ekonomiky. Tím by ale v zásadě obětovali životy starších a nejzranitelnějších obyvatel, řekl Cuomo. A neodpustil si rýpnutí do federální vlády, která se chválila za to, že poslala městu čtyři sta zoufale potřebných plicních ventilátorů z národních zásob. „Co budu dělat se 400 ventilátory, když jich potřebuju 30 tisíc?“ zeptal se.

Khalid Amin, lékař Metodistické nemocnice v Brooklynu, v úterý vyšetřoval sedm pacientů s nemocí Covid-19 ve věku 25 až 72 let. Nemoc všechny postihla stejným způsobem - od únavy až po způsob, jakým lapají po dechu při sebemenším pohybu.

Jeden z pacientů, kterému je něco přes 50 let, měl problém dojít necelé čtyři metry z koupelny do postele. „Nedostává se vám dechu?“ zeptal se ho Amin. A následovala tak slabá odpověď, že ji sotva slyšel, přestože od něj byl jen několik desítek centimetrů: „Ano.“ O několik okamžiků později stetoskop přiložený na pacientových zádech prozradil stejné výmluvné zvuky, jaké už Amin slyšel u jiných pacientů: „Zní to jako praskání, když muchláte papír.“

Podle úterní bilance bylo ve městě New York diagnostikováno s nákazou koronavirem téměř 14 800 lidí a více než 2800 z nich muselo být hospitalizováno - z toho více než 600 na jednotkách intenzivní péče (JIP).