Návrat k normálu podle Bruselu: Zpátky do práce postupně, méně dětí ve třídách

Nejzranitelnější skupiny obyvatel by se měly chránit co nejdéle, lidé by se měli vracet do zaměstnání postupně podle ekonomické priority, v obchodech by se měl pohybovat omezený počet nakupujících, třídy by se měly zmenšit a děti by měly udržovat od sebe bezpečnou vzdálenost. To vše doporučuje Evropská komise ve své strategii návratu k běžnému životu po koronavirové krizi, píše deník Die Welt.