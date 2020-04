Koronavirus se objevil v New Yorku už v půlce února

K podobnému výsledku dospěl i tým Grossmanovy lékařské fakulty na Newyorské univerzitě, který testoval vzorky od jiných pacientů. Z výzkumu plyne, že skryté šíření viru by se odhalilo jen v případě masivního testování. „Je tragédie, že jsme netestovali,“ dodala členka tohoto týmu Adriana Heguyová. Jižní Korea i Singapur už masově testovaly.

Prvních pár infikovaných se v USA objevilo už na konci ledna, ale bylo jednoduché zlehčit jejich význam s poukazem na to, že jde o importované případy, protože se přenos mezi lidmi potvrdil až 20. ledna.

V New Yorku se první potvrzený případ prokázal 1. března. Genetická analýza ukázala, že první případy vyvolal jiný kmen než ty další. První případy vyvolal stejný kmen jako ty v Seattlu.

„O dva týdny později jsme zjistili viry, které si všechny byly příbuzné,” uvedla Ana Silvia Gonzalezová-Reichová z Icahnské lékařské školy. Rovněž zjistili, že se neliší od virů z Evropy. Kdy přesně a kterým letem se tyto viry dostaly do USA, se nepodařilo zjistit. Jak ale odbornice dodala, viry se „globálně a nepozorovaně šířily mezi koncem ledna a půlkou února“.

Heguyová navíc zjistila, že se u nemocných v New Yorku objevil i kmen, který není znám odjinud. To podle ní znamená, že virus musel ve městě už nějakou dobu cirkulovat, aniž by se o tom vědělo.