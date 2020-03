Indové kvůli zákazu vycházení hladovějí. Jinak s virem bojovat nejde, brání se premiér

Statisíce migračních dělníků se navzdory zákazu vycházení vydaly zpátky do svých rodných vesnic a vzhledem k tomu, že v Indii nefunguje veřejná doprava, snaží se stovky kilometrů zdolat pěšky, uvedl zpravodajský web BBC.

Například 26letý automechanika Rajnéše čeká z Dillí do jeho rodné vesnice cesta dlouhá 250 kilometrů. „Na únavu zemřeme dřív než na koronavirus,“ řekl BBC. Vypočítal, že cesta mu bude trvat nejméně čtyři dny. Na dlouhé túry se společně se svými rodiči vydává i řada malých dětí. Jednoho pětiletého chlapce čeká 700kilometrová trasa se svým otcem, napsal web.

„Mnozí se na mě budou zlobit, že musejí zůstávat zavření ve svých domovech. Chápu vaše problémy, ale válka proti koronaviru se jiným způsobem vést nedá. Je to bitva o život a my ji musíme vyhrát,“ prohlásil v nedělním projevu Módí. V pondělí indická vláda uvedla, že neplánuje zákaz vycházení platný do 15. dubna dále prodlužovat.