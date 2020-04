Epidemii koronaviru na svědomí nemáme, tvrdí šéf laboratoře ve Wu-chanu

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že je nutné si položit otázku, jestli rozšíření koronaviru byla „chyba, která se vymkla kontrole“, anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání. „Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky,“ řekl Trump. Neupřesnil, jaké akce by mohly Spojené státy proti Pekingu podniknout.