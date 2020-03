Cyklistka odnesla pád zraněním, když se jí kvůli roušce zamlžily brýle

„K potvrzené nákaze COVID-19 vyjíždí biohazard tým, který jede v plné ochraně. Má výhodu, že má sofistikované masky, které se nemlží. Horší je to u jednoduššího stupně ochrany, který záchranáři používají. V kombinaci s respirátorem to je komplikující faktor. Ochranné brýle se mají tendenci mlžit, o dioptrických ani nemluvě. Při ošetřování pacienta to může být problém," vysvětlil Novák.