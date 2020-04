Bulhar utekl s covid-19 z nemocnice a přivedl vesnici do karantény

Pacient, který trpí i těžkou cukrovkou, odjel z nemocnice ve městě Stara Zagora do své asi 30 kilometrů vzdálené obce Paničerevo taxíkem. Policisté provinilce sice zanedlouho našli v jeho domě a vrátili do nemocnice, ale ministr zdravotnictví Kiril Ananiev bez milosti vesnici s přibližně 1800 obyvateli zavřel do čtrnáctidenní karantény.