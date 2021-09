Zemřel Clive Sinclair, který stál u vzniku kalkulačky a osobního počítače

Proslavil se i následující model počítače ZX Spectrum, poznamenala AFP. Ironií osudu muž, který svými počítači změnil mnoha lidem život, se svého času přiznal, že sám počítač nepoužívá. „Nerad se rozptyluji. Kdybych měl počítač, začal bych přemýšlet, že to a to bych mohl změnit, a to nechci,” vysvětlil BBC v roce 2013.

Sinclair, přezdívaný „největší britský koumák”, ještě minulý týden pracoval na svých vynálezech, „protože to bylo to, co rád dělal”, řekla vynálezcova dcera Belinda stanici BBC. „Byl vynalézavý a nápaditý. Bylo to pro něj vzrušující dobrodružství, byla to jeho vášeň,” dodala.