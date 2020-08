Rusko zveřejnilo tajné záběry největšího jaderného výbuchu v historii

Na 40minutový záznam, jenž byl zveřejněn minulý týden ve čtvrtek při příležitosti 75. výročí vzniku ruského jaderného průmyslu, upozornil server The Barents Observer.

Bomba měla hmotnost 27 tun. Dlouhá byla osm metrů a měla průměr dva metry. Vyvíjena byla od roku 1954. Sovětský vůdce Nikita Chruščov chtěl původně získat bombu o síle 100 megatun, ale od toho se upustilo, protože při pokusném výbuchu by radioaktivní spad zasáhl značnou část obývaných oblastí SSSR.

Bomba byla shozena z upraveného strategického bombardéru Tupolev Tu-95V, jehož povrch byl opatřen speciálním reflexním nátěrem, který odrážel tepelnou energii. Posádka odhodila bombu ve výšce 10 500 metrů. Tunu vážící padák zbrzdil její klesání, takže se bombardér dokázal dostat do bezpečné vzdálenosti, než bomba v 11:32 moskevského času explodovala ve výšce 4000 metrů.

Po výbuchu se vytvořila ohromná ohnivá koule, která dosahovala do výše deseti kilometrů. V dotyku se zemí jí zabránila odražená tlaková vlna. Záblesk, který byl vidět do vzdálenosti 1000 km, trval déle než u jiných jaderných bomb. Po čtyřiceti sekundách se vytvořil typický atomový hřib, který sahal do výšky 65 km a jehož klobouk měl průměr 95 km.