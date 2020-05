Nizozemští surfaři se těšili na vlny, ve větru a silných proudech jich pět zemřelo

Nejméně sedmi lidem se nedařilo dostat se k břehu, na pomoc jim tak vyrazili záchranáři. Pomoc ale přišla pro dva z nich příliš pozdě. Třetího dopravili do nemocnice.

Další ze skupiny byli pohřešovaní a záchranáři po nich pátrali až do 23 hodin, kdy se akce musela kvůli tmě a bouřlivému počasí přerušit. Od úterních šesti ráno se pátralo dál. Hledání pohřešovaných komplikovala silná vrstva mořské pěny, napsal server deníku Algemeen Dagblad. Nakonec během dopoledne našli záchranáři další tři těla surfařů.

Obyvatelé Scheveningenu nechápou, proč se tragédie stala. „Byli to dobří surfaři a vynikající plavci,“ uvedla jedna z místních obyvatelek deníku Algemeen Dagblad. Její slova potvrdil také Mark van Haaften. Znal dva ze skupiny surfařů. „Byli to vynikající plavci a dobří surfaři. Ve vodě byli každý den, moře dobře znali. Nechápu, co se stalo,“ dodal.