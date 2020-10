Kostelník v Nice se chystal na mši, vtom mu podřízli hrdlo

Podle starosty Nice Christiana Estrosiho druhá žena ještě stačila utéct do nedaleké kavárny, ale svým zraněním nakonec také podlehla. Co se však na začátku stalo v neogotickém trojlodním chrámu, zatím nikdo neví. O tom, jak útok skončil, vypovídají alespoň částečně svědci, záběry z mobilních telefonů a informace od místních orgánů.

"Myslel jsem si, že to je vtip. Nevěřil jsem tomu," řekl zaměstnanec nedaleké pekárny David reportérovi stanice BFMTV. Policii ještě během útoku tento muž upozornil pomocí interkomu, který město umístilo přímo na ulici naproti kostelu v loňském roce. Policie byla na místě do 30 vteřin. David už mezitím zatahoval rolety v pekárně.

V Nice vraždil 21letý migrant z Tuniska, do Evropy připlul v září

Podle místních představitelů padly první výstřely v 8:58 hodin ráno. Co se dělo poté, je nejisté, ale útočník šel nejspíš zpět ke kostelu. Na videu natočeném z balkonu protější budovy, které získala agentura Reuters, se policisté blíží k bočním vchodům do kostela a pak střílí. Podle starosty zadržovali útočníka, který neustále dokola provolával arabsky Alláhu akbar (Bůh je velký). Volal dál i poté, co byl postřelen. Policie útočníka zadržela v 9:10. Podle deníku Le Figaro je jím 21letý Tunisan Brahim Aoussaoui.