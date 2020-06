Britský ministr byl v karanténě, covid-19 ale u něj test neprokázal

Příznaky covidu-19 se u ministra projevily nejpozději ve středu, když v dolní komoře parlamentu představoval návrh zákona, informoval zpravodajský web BBC. Ministr se při projevu značně potil a několikrát si kapesníkem utíral tvář. Následně se podle svého mluvčího nechal otestovat na koronavirus a odebral se preventivně do domácí karantény.

„Právě mi přišel výsledek a můj test na covid-19 byl negativní," uvedl ve čtvrtek večer. Britská média předtím spekulovala, že kdyby u Sharmy test zjistil přítomnost koronaviru, muselo by se uchýlit do izolace vícero členů kabinetu. V úterý se Sharma setkal také v Downing Street s premiérem Borisem Johnsonem, s nímž hovořil 45 minut. Podle mluvčího předsedy vlády všichni účastníci této schůzky seděli dva metry od sebe.

Nové podezření na onemocnění covidem-19 mezi britskými politiky přiživilo podle agentury AFP kritiku, kterou si vláda vysloužila kvůli zrušení „hybridního" parlamentu. Od konce dubna se zasedání ve Westminsterském paláci smělo účastnit jen 50 poslanců, zbytek se mohl do debaty zapojit pouze prostřednictvím videokonference. Také hlasovat bylo možné na dálku.

V úterý vládní poslanci prosadili zrušení této formy jednání. Kvůli dodržení potřebných rozestupů se pak při hlasování tvořily dlouhé fronty. V úterý se formálně hlasovalo dvakrát a pokaždé to zabralo více než 35 minut.

Řada poslanců návrat k „prezenčnímu" způsobu zasedání kritizovala. Podle nich tento krok ohrožuje na zdraví nejen je, ale i jejich rodiny. „To je hrozné. Vláda donutila poslance, aby přestali pracovat z domova, a vyzvala, abychom se vrátili do budovy, kde je dodržování odstupů nemožné," prohlásila labouristka Lisa Nandyová, která je stínovou ministryní zahraničí.

Sharma by nebyl zdaleka prvním členem britské vlády, který se nakazil koronavirem. Covidem-19 trpěl ministr zdravotnictví Matt Hancock, ale i Johnson. Premiér strávil dokonce týden v nemocnici, z toho tři noci na jednotce intenzivní péče. Následně se zotavoval ve venkovském sídle Chequers. Do Downing Street se vrátil 26. dubna, tedy zhruba měsíc poté, co oznámil, že se nakazil.