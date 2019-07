Ivan Vilček (Bratislava), Právo

„Politici by se měli věnovat problémům v zemědělství než plýtvat energií na prezentování sebe samých. Máme toho dost,“ řekl jeden z farmářů Patrik Magdoško, který v minulosti organizoval protestní jízdu farmářů na traktorech z východního Slovenska do Bratislavy.

Policie se k jejich činu vyjádřila v tom smyslu, že ohrozili bezpečnost staveniště u parlamentu i dělníky, kteří pracovali v době incidentu na stavbě. Podle deníku Sme vyhlásila policie po farmářích a jejich nákladním vozidle celostátní pátrání jako po zločincích.

Vizualizace stožáru

FOTO: TV Markíza

„Neodborné zásahy, například ve formě vjezdu několikatunového vozidla do bezprostřední blízkosti stavební jámy nebo vysypání nákladu, mohou narušit stabilitu a technické podmínky staveniště a mohou mít vliv i na samotnou stavbu,“ sdělil mluvčí parlamentu Tomáš Kostelník.

O tři metry vyšší než Budapešť



Myšlenka Andreje Danka (Slovenská národní strana SNS), předsedy slovenského parlamentu blýsknout se stožárem o tři metry vyšším, než mají v Budapešti, se stala terčem posměšků na internetu. Dankovi nepomohlo ani prohlášení, že osobně přispěl na výstavbu částkou devět tisíc eur (cca 230 tisíc korun).

Třicet metrů je přibližně výše desetipodlažního domu. Na stožáru má být vyvěšena slovenská vlajka 1. září, v Den ústavy Slovenské republiky. Podle protokolisty Jaromíra Antala je výška 30 metrů poněkud předimenzovaná. Stožár má mít výšku pětinásobku šířky vlajky. Při výšce aspoň 12 metrů není možné vlajku ze země strhnout ani při spuštění na půl žerdi.

„Pokud se to mému nástupci nebude líbit, může stožár demontovat,“ nechal se slyšet Danko, čímž ještě přilil olej do ohně.

BEZ KOMENTÁŘE: Jáma připravená pro stavbu stožáru

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Maďaři teď postaví 35metrový stožár, my pak ještě vyšší a tak pořád dokola. Naši potomci budou mít před parlamentem výtah do vesmíru,“ napsal jeden z diskutérů.

„Píše se rok 2037 a posádka slovenské rakety míří na Měsíc. Jejím úkolem je umístit zde slovenskou vlajku. Je to vyvrcholení osmnáct let trvajícího vesmírného závodu mezi Slovenskem a Maďarskem, který začal v roce 2019 umístěním 30metrového stožáru před parlamentem,“ přidal se další diskutu­jící.

„Na konci stožáru by měla být místo vlajky plošina, z níž by koaliční poslanci mohli skákat hlavičky na asfalt. Předseda parlamentu by měl mít právo prvního skoku,“ napsal jiný.

Podle dalšího diskutujícího předseda parlamentu a vládní SNS asi věří, že čím vyšší bude stožár, tím budou vyšší preference jeho strany.