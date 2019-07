Novinky, ČTK

Na dotaz, zda si myslí, že by jej Johnson odvolal, odpověděl: „Jsem si jist, že nebudu odvolán, protože hodlám odstoupit předtím, než se tak stane.” Vysvětlil i důvod odchodu: „Jestliže se Boris Johnson stane ministerským předsedou, rozumím, že podmínky pro působení v jeho vládě budou zahrnovat akceptování brexitu bez dohody do 31. října. To není nic, k čemu bych se kdy mohl přihlásit.”

Johnson řekl, že Británie musí za každou cenu odejít nejpozději 31. října, ať už s dohodou, nebo bez ní. Sám sice řekl, že odchod bez dohody míní používat jen jako páku na Brusel. Navíc mu nezbývá moc času. Hammond dodal, že premiér a ministr financí musejí mít podobný pohled na brexit a spolupracovat při něm.

Boris Johnson

Situace se může zkomplikovat



Situace se podle Hammonda může „trochu zkomplikovat” v případě, že pozici předsedy Konzervativní strany, a tím i premiérské křeslo, získá Johnsonův rival Jeremy Hunt. Avšak „veškeré průzkumy” ukazují na to, že Johnson zvítězí, řekl Hammond.

Přesto ale zatím demisi nepodal a dodal, že „pro jistotu“ bude čekat do úterý, kdy už bude jasné, koho si členové Konzervativní strany vyberou jako nového předsedu. A ten také usedne do premiérského křesla.

Dodal, že demisi podá ještě do rukou končící premiérky Theresy Mayové.

Podle britského tisku připravují rezignaci i dva další členové britského kabinetu, ministr spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart.