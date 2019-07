Alexandra Malachovská, Novinky, ČTK, Právo

Předčasné volby vypsal po své inauguraci Volodymyr Zelenskyj, protože jeho strana vznikla teprve loni a nemá v parlamentu žádného poslance. Mezitím ale získala politické sympatie v zemi a poprvé v dějinách nezávislé Ukrajiny má šanci získat „mocenský monopol“.

Podle průzkumů má Zelenského strana pojmenovaná podle názvu populárního komediálního seriálu, ve které jako herec hrál prezidenta, slušné vyhlídky na získání poloviny křesel. K vytvoření vlády si pak podle představ jejích lídrů vystačí s „monokoalicí“. Podle průzkumu agentury Rejting strana Služebník lidu vede se 49,5 procenta.

Kromě jasného vítězství prezidentské strany si sociologové netroufají na přesnější prognózy. Na Ukrajině je komplikovaný volební systém, v němž polovinu mandátů volí občané podle stranických seznamů a o druhou polovinu se utkají nezávislí kandidáti v jednomandátových volebních obvodech. Tam se obtížně odhadují výsledky. Ve volbách může hlasovat 34 milionů voličů.

Prezident maskotem

Zelenskyj rozpustil zákonodárný sbor zvolený na vlně politického převratu před pěti roky v naději na politický „restart“. Iniciativa mu prošla navzdory legislativním překážkám, které musel řešit ústavní soud. Řádné volby se měly konat letos na podzim.

Volodymyr Zelenskyj

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Do politiky prezidentova strana přivede z velké části nezkušené nováčky. Jsou mezi nimi novináři, bloggeři, showmani či podnikatelé. Zelenskyj je přitom hlavním „maskotem“ i reklamou politické síly, která aktivně pomáhá v předvolební kampani: jezdí po regionech, nahání úředníky a voliče opět oslovuje přes sociální sítě.

„Všichni lžou, berou úplatky a kradou s úsměvem na tváři. Je to cynismus nejvyšší třídy,“ postěžoval si nedávno ve spotu natočeném za volantem tesly. „Chceme, aby náš tým vstoupil do dějin. Přál bych si, aby si nás vážili,“ řekl s tím, že nikomu jinému než svým lidem nevěří.

Podle analytiků volbám předcházela „nudná a šedivá kampaň“. „Panuje těžko vysvětlitelná apatie. Všichni se smířili s triumfem Služebníka národa lidu,“ míní politolog Kosť Bondarenko. Hlavním tématem voleb přitom podle expertů není válka či mír na východě země, ale poplatky za energie, stav zdravotnictví či špatné silnice. „To je hlavní trojka. Se značným odstupem následuje konflikt na Donbasu,“ tvrdí politolog Vadim Karasjov.

Rocker ztrácí

Průzkumy dávají šanci nanejvýš pěti stranám z více než dvou desítek. Favorizovaným benjamínkem se jevila strana Hlas (Holos) rockera Svjatoslava Vakarčuka. Zpěváka skupiny Okean Elzy také přivádí do parlamentu nové mladé tváře. Dlouhodobě se Vakarčuk těší sympatiím, avšak jako politik nemá totéž charisma jako hudebník. Jeho preference poklesly. „Jakmile voliči odhalili jeho ‚hluboké znalosti‘ ekonomiky, politiky i sociální sféry, popularita se zhroutila,“ uvedl Bondarenko.

Předvolební plakát ukrajinské strany Otčina v Kyjevě vyzývající k rození dětí

FOTO: Valentyn Ogirenko, Reuters

Do parlamentu se už tradičně derou političtí matadoři. Strana exprezidenta Petra Porošenka Evropská solidarita, jejíž název evokuje politikovy touhy po členství Ukrajiny v Evropské unii a má dokonce v ukrajinštině totožnou zkratku jako EU (ES), by podle průzkumů mohla získat kolem osmi procent. Do parlamentu se podle prognóz dostane i strana expremiérky Julije Tymošenkové Otčina (Baťkivščyna), s níž Zelenského tým nevylučuje případnou koalici, stejně jako s Hlasem.

Vůdce proruské Opoziční platformy Jurij Bojko hlasuje ve volbách.

FOTO: Konstantin Chernichkin, Reuters

Stabilní druhé místo v průzkumech si udržuje proruská strana Opoziční platforma – Za život, na jejíž kandidátce je Viktor Medvedčuk, politik s pověstí „ruky Kremlu“. BBC přiznal, že se dobře zná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který je podle něj i jeho rodinným přítelem.

Před léty ruský prezident na křtu Medvedčukovy dcery a ukrajinský politik si pak v médiích získal přezdívku „Putinův kmotr“. Medvedčuk staví svou kampaň na obnovení vztahů s Ruskem a v Moskvě vyjednává levnější plyn či domlouvá propuštění ukrajinských vězňů. Průzkumy mu dávají 10 až 13 procent. Ukrajinská tajná služba SBU přitom přiznala, že dosud neregistrovala žádné důkazy zasahování Ruska do voleb.

Volební komise zaznamenala v sobotu několik set porušení zákona, ale většinou se jednalo o drobnosti. Zákon zakazuje agitovat den před volbami a strany nestačily odstranit předvolební plakáty.