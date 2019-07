Kyjev a Moskva dohodly výměnu zadržovaných

Výměna zadržovaných lidí z ruských a ukrajinských věznic by mohla začít do měsíce. V Kyjevě to podle rozhlasu Radio Svoboda v úterý řekl Vadym Prystajko, zástupce prezidentské kanceláře. Neupřesnil však, kdo konkrétně bude vyměněn.