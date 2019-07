doh, Právo

„Zapomínají či dokonce ospravedlňují smrt a útlak milionů spoluobčanů, často těch nejlepších z nejlepších, kteří se stali oběťmi represí, deportací, kolektivizace a hladomoru,“ stojí podle agentury Interfax v prohlášení Komise pro historickou paměť při Radě pro lidská práva při kanceláři prezidenta.

A Brand New Stalin Statue was Erected in Novosibirsk Today

May9th, 2019 heralds a Victory Day over Democracy#Russia #Stalin pic.twitter.com/QIiatazgs4 — Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) 9. května 2019

Šéf komise Sergej Karaganov řekl, že stavbu Stalinových soch v soukromých prostorách nelze zakázat, na státních pozemcích je to ale podle něj nepřijatelné. „Je to nejen v rozporu s morálkou, ale je to i projev neúcty k našim předkům i k oficiální politice státu,“ dodal.

Posledním silně medializovaným případem je peněžní sbírka na stavbu Stalinova pomníku ve městě Kirov, kterou vyhlásila tamní pobočka malé strany Komunisté Ruska. Cílem je vybrat dva miliony rublů (zhruba 720 tisíc Kč), informovala agentura TASS.