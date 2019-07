jz, Novinky

V Řecku a na řeckých ostrovech se bouřky objeví příští týden v úterý, jinak bude opět převládat slunečné počasí s teplotami kolem 30 stupňů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při bouři se s českou dvojicí převrátil jejich karavan (Zdroj: Reuters)

Po středečním živlu, při němž na Chalkidiki zemřeli i dva čeští turisté, ministerstvo zahraničí ani nezpřísnilo doporučení pro cesty do Řecka s tím, že šlo o živelní pohromu, nikoli o trvalé zhoršení situace.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bouřka se silným krupobitím zasáhla Itálii (Zdroj: AP)

Také v Itálii by se po bouřkách s lijáky a krupobitím, kdy některé kroupy dosahovaly váhy až 300 g, mělo počasí uklidňovat. Na severu země by se měly objevovat lokální bouřky během soboty a také od středy do pátku.

„Jinak by mělo být slunečno s teplotami kolem 33 stupňů,” řekla Honsová.

I na Jadranu slibují meteorologové v následujících deseti dnech slunečné počasí. Teploty by měly stoupat až na 36 stupňů. Bouřky se sice vrátí, ale jen na sobotu.

„Na chorvatské pobřeží se bouřky vrátí v sobotu, od neděle se tam ustálí tlaková výše, která slibuje nejméně na následujících deset dnů slunečno s teplotami, které vyšplhají až na 36 stupňů,“ uvedla Honsová.

Počasí v Chorvatsku se už během čtvrtka po přechodu studené fronty ustálilo. „Nyní tam panuje slunečné počasí s teplotami v Pule kolem 25 stupňů a v Dubrovníku bylo 26 stupňů,“ uvedla Honsová.

V pátek by podle předpovědi mělo být převážně slunečno, jen v okolí Rijeky se mohou vyskytnout lokální bouřky.

Následky bouře na Chalkidiky

FOTO: Vassilis Konstantopoulos, ČTK/AP

Předpovědní modely počítají s tím, že se v sobotu objeví bouřky na většině chorvatského pobřeží. „Díky teplotám do 28 stupňů by neměly být tak silné jako během pracovního týdne. Od neděle teploty porostou a bude slunečno nejméně do 25. července,“ řekla Honsová. Teplota moře se pohybuje od 24 do 27 stupňů.