ČTK

Čeští turisté zemřeli podle AFP po převrácení karavanu poblíž města Nea Propontida. Další člověk, který byl s nimi uvnitř, neštěstí přežil se zraněními. Některá média dříve informovala, že při této tragédii zemřel jeden člověk a dva byli zraněni.

Dále zemřela Rumunka se svým osmiletým synem, když se propadal střecha turisty oblíbená restaurace v Nea Plagia. Zemřel i 39letý Rus s dvouletým chlapcem uvedl Greek Reporter. Spadl na ně strom.

Asi sto lidí bylo zraněno uvedl bulvární list The Sun. Většina z nich utrpěla zlomeniny: „Je to poprvé v mé 25leté kariéře, kdy jsme prošel něčím takovým,“ řekl stanici Open TV ředitel místního zdravotního střediska Athansios Katsas. „Bylo to tak náhlé a prudké,” dodal k bouři.Zranění mají mezi osmi měsíci a sedmdesáti lety.

Όχι πολύ καθαρές αλλά να μερικές φωτογραφίες από την καταιγίδα, τραβηγμένες από την Πιερία #χαλκιδικη pic.twitter.com/ZMlbrz4ezy — John514 (@Simmer514) 10. července 2019

Na místě zasahovalo 140 hasičů, kteří zasahovali celou noc .Místní úřady vyhlásily na Chalkidiki mimořádný stav.

Prudká změna počasí ukončila vedra



Severní část Řecka, kde tráví první část letních prázdnin u moře tisíce cizinců, zasáhla divoká bouře po několika dnech s tropickými teplotami blížícími se 40 stupňům. Ve středu večer začaly Chalkidiki a okolní oblasti bičovat prudké lijáky a krupobití. Vítr vyvracel stromy a ničil střechy budov.

Řecký fotograf Constantine Emmanouilidi dodal, že to byl nejděsivější věc, kterou kdy viděl: „Už mnoho let jsem sledoval bouře, ale to, čemu jsem byl svědkem dnes v noci, byla ta nejděsivější věc v mém životě. Měli jsme v řeckém Chalkidiki silnou bouři a blesky změnily noc v den. Nemohl jsem věřit svým očím a potřeboval jsem nějaký čas, abych strávil tuto zkušenost.“