Novinky, Reuters

V osudný den byla ponorka v hloubce 160 metrů, když na ní vypukl požár. Plameny se nepodařilo uhasit. Zkraty v elektrických obvodech spustily havarijní systém a ten odstavil jaderný reaktor. Při nehodě zahynulo 42 námořníků, zachránit se podařilo 21 mužů.

Na dně Norského moře, asi 180 kilometrů jižně od Medvědího ostrova, leží vrak ponorky Komsomolec v hloubce 1700 metrů. Na ponorce jsou dodnes dvě jaderné hlavice.

Norské úřady sledují množství radiace pravidelně od roku 1990. Letos se poprvé použilo dálkově ovládané plavidlo Aegir 6000, kterému se kromě měření podařilo také pořídit záběry ponorky a odebrat vzorky k prozkoumání.

Vědecká expedice prokázal, že úroveň radioaktivity je v místě až 800 tisíc krát vyšší, než je běžné. „Je to samozřejmě vyšší úroveň, než bychom obvykle naměřili v moři v této úrovni, ale není to žádný alarm,“ uvedla vedoucí expedice Hilde Elise Heldalová z Norského institutu mořského výzkumu. V tak velké hloubce se nachází jen málo živočichů, které by záření mohlo ohrozit. Radioaktivita se rychle rozptýlí.

Přítomná radioaktivita pochází z plutonia, které se uvolňuje z náloží.