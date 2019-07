Novinky

Zadržení 58letého Cemacha potvrdili ruské stanici BBC jeho kyjevský obhájce a jeho dcera žijící na území DNR.

Bývalý voják samozvané DNR Cemach byl zadržen ve svém bytě ve městě Snižne 27. června. Poté byl převezen na území pod kontrolou ukrajinských vládních sil.

„Osmého června byl převezen do Kyjeva a 29. června na něj kyjevský Ševčenkovský oblastní soud uvalil dvouměsíční vazbu. Datum případného odvolacího stání nebylo stanoveno,“ řekl jeho advokát Roman Hontarev.

Hrozí mu 15 let vězení



Podrobnosti k případu odmítl sdělit s tím, že v kauze jde o tajné záležitosti. Dcera Maria uvedla, že byl otec obviněn podle zákona o ustavení teroristické skupiny nebo teroristické organizace. Pokud by byl uznám vinným, mohl by strávit až 15 let ve vězení.

Dcera potvrdila, že Cemach byl šéfem protivzdušné obrany ve Snižném, ale až od října 2014. V době, kdy byl boeing sestřelen, byl podle ní pouze jedním ze specialistů a řadovým příslušníkem útvaru milice DNR, který stál na kontrolním stanovišti.

Raketa Buk, která boeing zasáhla, byla vypálena právě z oblasti nedaleko města Snižne. Podle mezinárodní vyšetřovací komise byla raketa na území pod kontrolou separatistů převezena z Ruska. Stíhán by kvůli tomu měl být tehdejší ministr obrany DNR Igor Girkin zvaný Strelkov. [celá zpráva]