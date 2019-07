vpl, DPA, Právo

Merkelová na závěr summitu skupiny G20 v japonské Ósace novinářům, kteří se jí ptali na původ třesu i na to, zda ho konzultovala s lékaři, odpověděla: „Jsem přesvědčena, že tak, jak tato reakce přišla, stejně i odejde.“ Podotkla dále, že kromě toho, že se má dobře, není nic mimořádného, co by k tomu dodala.

Třes přemohl Merkelovou 18. června při přivítání nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berlíně. Merkelová pak k tomu prohlásila, že poté, co vypila tři sklenice vody, se cítila lépe.

Merkelovou při setkání se Zelenským v Berlíně postihl třes

Podruhé třes na kancléřku zaútočil minulý čtvrtek při jmenování nové ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové v Berlíně, krátce poté se vydala na 13hodinový let do Ósaky.

Zdroje z kancléřčina okolí sobotnímu vydání listu Stuttgarter Zeitung daly na srozuměnou, že Merkelová netrpí žádnou vážnou chorobou a že se na ní podepsal stres.

Šéfka Zelených se nakonec omluvila

Annalena Baerbocková, šéfka opozičních Zelených, se v sobotu na Twitteru omluvila za svůj výrok ke kancléřčinu zdravotnímu stavu. „Tato vyjádření byla chyba,“ napsala poslankyně.

Baerbocková dala v pátek na tiskové konferenci v Berlíně do souvislosti zdravotní potíže Merkelové s klimatickými změ­nami, konkrétně vysokými teplotami minulých dnů. „Také na spolkové kancléřce je zřetelné, že toto klimatické léto má zdravotní dopady.“