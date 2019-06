„Rozhodla jsem se vplout do přístavu Lampedusa,“ oznámila na Twitteru kapitánka Carola Racketeová. „Vím, co riskuji, ale 42 zachráněných na palubě je vyčerpaných. Dovezu je do bezpečí.“

Kapitánce lodi plující pod nizozemskou vlajkou hrozí podle nového italského bezpečnostního zákona až 50 000 eur pokuty (1,27 milionu korun).

„Už toho bylo dost. Vstupujeme (do italských teritoriálních vod), ale nikoli z důvodu provokace, ale z nutnosti a odpovědnosti,” oznámila německá nezisková organizace Sea-Watch, která plavidlo provozuje.

🔴 "I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety."



14 days the EU failed #SeaWatch3. Our commander has no choice. https://t.co/DKXXsUUfkS (pic: E. Ferrari) pic.twitter.com/rfeh0LLmm7