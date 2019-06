Novinky

Podle Johnsona dohoda vyjednaná britskou premiérkou Theresou Mayovou „je mrtvá“. Je přesvědčen, že do konce října, kdy má Británie odejít z EU, je schopen vyjednat jinou dohodu: „Myslím si, že politika se od 29. března hodně změnila. Myslím si, že na obou stranách průlivu se skutečně jinak chápe, co je potřeba.“ Podle něj se změnila politická situace ve Velké Británii a po volbách do Evropského parlamentu i v EU, protože země EU nechtějí mít v europarlamentu poslance za britskou Stranu pro brexit Nigela Farageho.

Domnívá se, že by byl schopen přesvědčit Brusel, aby ustoupil v otázce hranice mezi Velkou Británií a Irskem, i když šéfové vlád a států EU to odmítají. Podle něj jde jen o technické otázky. Přiznal ale, že kouzelné řešení neexistuje.

Dodal, že pokud se stane premiérem, začne hned vyjednávat s EU závěrečnou podobu dohody o volném obchodu s EU. Doufá, že by Brusel poskytl čas, po který by panoval stávající stav a zaváděla se nová dohoda. Připustil však, že jednáním s EU by se nevyhnul ani v případě odchodu bez dohody, jejich tématem by byla cla a řešení toho, jak se vyhnout pevné hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Dodal, že „nikdy ani na okamžik nevěřil“, že by mohla Británie odejít bez dohody, i když na to mnohokrát naléhal. Podle něj jde o páku na Brusel. [celá zpráva]

Komentátorka BBC Laura Kuenssbergová uvedla, že Johnson je přesvědčen, že má dost politických zkušeností, aby toho dosáhl. Jak ale podotkla, jeho plán stojí na příliš mnoha „jestliže”. Navíc není jisté, že šéfové zemí EU i britský parlament jeho návrhy podpoří a stihnou to udělat do halloweenu, což je extrémně krátká doba.

K incidentu s přítelkyní se nevyjádřil



O incidentu, k němuž došlo v pátek mezi ním a jeho přítelkyní Carrie Symondsovou a ke kterému soused zavolal policii, se Johnson odmítl bavit: „Nehovořím o věcech, které se týkají mé rodiny a mých milovaných. A je tu pro to dobrý důvod. Zatahovat je do věcí skutečně není fér.“

Podle něj to ani veřejnost nezajímá: „Chce vědět, jestli se mu dá věřit, jestli udělá, co slíbí.“ Kritiku ze strany části konzervativců, že se mu nedá věřit, označil za nesmysl.