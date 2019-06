Novinky

Souzen by měl být především příslušník ruské vojenské rozvědky GRU Igor Girkin, známý jako Strelkov, který v té době de facto ovládal samozvanou Doněckou lidovou republiku (DNR) a zaujímal v ní post ministra obrany. Zřejmě právě na jeho příkaz byl z Ruska převezen systém protivzdušné obrany Buk, který měl být nasazen proti transportním letadlům ukrajinské armády, jež přepravovala na východ země posily.

Spolu s ním by měl být stíhán další příslušník GRU Sergej Dubinskij, známý jako Petrovskij, který stál v čele rozvědky DNR, i jeho zástupce Oleg Pulatov. Posledním, kdo by měl 9. března 2020 stanout před soudem, je Ukrajinec Leonid Charčenko, který velel průzkumnému praporu Krot, spadajícímu pod Pulatovovu jednotku.

Silene Fredrikszová, která ztratila syna, když byl nad Donbasem sestřelen boeing Malaysian Airlines

FOTO: Eva Plevier, Reuters

„V tohle jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek,” prohlásila podle ČTK Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili. Ruská ústava zakazuje vydávání občanů k soudním líčením v cizině. Podezřelý Charčenko se však podle vyšetřovatelů zřejmě nachází na Ukrajině.

JIT byl ustaven v srpnu 2014 s cílem zjistit, jak ke katastrofě došlo, a poté ukázat i na konkrétní viníky. Sestává ze zástupců Nizozemska, Austrálie, Belgie, Malajsie a Ukrajiny. Nizozemsko vyšetřování vede, protože na palubě letadla převažovali jeho občané, neboť spoj do Kuala Lumpuru letěl z Amsterdamu.

Trosky boeingu sestřeleného nad Ukrajinou

FOTO: Dmitry Lovetsky, ČTK/AP

Tým už dříve uvedl, že Boeing 777 byl sestřelen ruskou raketou země-vzduch systému Buk, který patřil do 53. protiletadlové brigády ruských ozbrojených sil z Kurska. [celá zpráva] Otamtud byla střela přepravena na území východní Ukrajiny, které kontrolovali separatisté. Vypálena byla z pole u Pervomajsku. [celá zpráva]

Vyšetřování postupovalo pomalu, protože bylo těžké identifikovat lidi na odposleších, kde se vojáci oslovují jen jmény „Andrej Ivanovič” a „Nikolaj Fjodorovič” nebo kódovým označením „Orion” či „Delfín”. Některé identifikovala mezinárodní investigativní skupina Bellingcat. V jejím středečním materiálu je uvedeno dvanáct jmen osob zapletených do sestřelu. Kromě zmíněných jsou tam i příslušníci praporu Vostok, který zajišťoval přepravu rakety a měl za úkol najít i černé skříňky sestřeleného boeingu, a členové Bezlerovy skupiny, která spatřila boeing letět na Horlivkou. Zřejmě právě na základě její informace byla raketa odpálena.

Rusko vinu odmítá a trvá na tom, že letadlo sestřelili Ukrajinci. [celá zpráva]