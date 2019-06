Novinky

Na místě policisté zjistili, že v kočárku spí dítě. „Byl to asi dvouletý chlapec,“ uvedl jeden z policistů. Jak dlouho tam kočárek stál, nikdo nevěděl. Dítě okamžitě převezli do univerzitní nemocnice, která vzápětí informovala sociální úřad a ten si vzal dítě do své péče.

Policie začala horečnatě hledat rodiče, ale po nich jako by se slehla země. Rozuzlení případu nastalo v neděli ráno. Na policejní stanici u nádraží dorazil šestatřicetiletý muž s o rok mladší ženou, kteří uvedli, že se jim ztratilo dítě. Z popisu vyplynulo, že je to nalezený chlapec v kočárku.

Pár žije v Mostviertelu, oblasti na jihozápadě Dolních Rakous kolem města Amstetten. Server deníku Heute naznačuje, že si rodiče udělali výlet po místních restauračních zařízeních, zřejmě ztratili pojem o čase i orientaci a na dítě pozapomněli. Kauzu ovšem začal řešit úřad péče o dítě, který by měl rozhodnout.