Sea Watch zachránila migranty ve středu u libyjského pobřeží, ale nemohla se svou lodí Sea Watch 3 připlout a zakotvit na italském území.

Až v sobotu Salvini povolil vylodění deseti migrantům včetně dvou těhotných žen na italském ostrově Lampedusa, jižně od Sicílie. Zbylých 43, včetně tří dětí, zůstává na palubě Sea Watch 3, která čeká na moři poblíž ostrova.

10 of the people rescued by #SeaWatch3 have just been disembarked by Italian authorities on medical grounds. 43 are still on board, including 3 unaccompanied minors, the youngest 12 years old. 43 people with inalienable rights, with the right to a place of safety. We need a port! pic.twitter.com/3OEzD9f11S