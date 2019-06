Novinky, ČTK

Ve věznici v Condé-sur-Sarthe jsou drženi mimořádně nebezpeční, radikalizovaní či jinak problematičtí vězni. Jeden z nich v úterý večer vzal dva členy vězeňské stráže jako rukojmí. Jednoho z nich propustil ještě v úterý krátce před půlnocí, druhého ve středu kolem 00:30, informoval server televize BFMTV.

Agentura AP připomněla, že je to počtvrté, co tento vězeň některé z dozorců zadržoval. Stejně jako v minulosti i nyní požadoval výměnou za propuštění rukojmích přesun do jiného nápravného zařízení. Muž je ve věznici kvůli obavám z možné islamistické radikalizace.

Obdobná situace nastala ve věznici v březnu. Tehdy radikalizovaný vězeň, u něhož byla na návštěvě jeho partnerka, si vzal jako rukojmí dva dozorce a na deset hodin se zabarikádoval. Při akci elitní zásahové jednotky trestancova partnerka zahynula, vězeň byl zraněn.

Na konci května ho obvinili z pokusu o dvojnásobnou vraždu s teroristickým motivem. Radikál totiž chtěl svým činem pomstít pachatele loňského teroristického útoku ve Štrasburku.