Novinky, ČTK, DPA

Koaliční vláda CDU/CSU a SPD chce usnadnit deportace lidí, kterým byl azyl v Německu zamítnut. Předloha umožní snadněji uvalit na migranta, který nezískal azyl, deportační vazbu, aby nemohl těsně před termínem vyhoštění zmizet.

Loni totiž každý druhý pokus o deportaci neúspěšného žadatele o azyl selhal. Problémem ale je, že snadnější pravidla pro vyhoštění je pouze jeden krok. Počet deportovaných je nízký i proto, že země původu nejsou ochotné spolupracovat, připomíná agentura DPA.

Zákon o deportaci ostře kritizovala opozice a humanitární organizace. Podle nich porušuje základní lidská práva kvůli tomu, že deportovaní mohou být umisťovaní do věznic. Poslanec Filiz Polat (Zelení) po schválení zákona prohlásil, že je to „černý den pro demokracii“.

Rychlejší příchod pracovníků



O dalších zákonech bude Spolkový sněm ještě hlasovat. Je jím například norma, která má rozšířit pravomoci policie a cizineckých úřadů, aby selhal co nejmenší počet deportací. Další zákon mění finanční dávky pro žadatele o azyl.

Další předloha by měla usnadnit přístup na pracovní trh pro kvalifikované pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Dosud mohli do Německa přicházet za prací v jednodušším režimu hlavně vysoce vzdělaní odborníci, kvůli nedostatku pracovních sil to nyní budou například i instalatéři či pečovatelé. Zaměstnavatelé nebudou muset navíc na základě nového zákona za určitých podmínek prokazovat, že na místo, které dostane člověk ze státu mimo EU, nesehnali žádného Němce ani občana EU.

Pokud zákon poslanci schválí, měla by platit i nová pravidla pro migranty, jimž byl azyl odmítnut, ale po určitou dobu se sami živí a naučili se německy. Ti budou moci zůstat. Pravidlo ale bude platit jen pro ty případy lidí, kteří se do země dostali před prvním srpnem loňského roku.