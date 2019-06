„Jste jedni z největších Američanů, jste pýcha a čest naší země. Děkujeme vám z hloubi srdce,” zahájil svůj projev americký prezident Donald Trump na pietní akci v Normandii směrem k veteránům, kteří se oslav účastní.

Vyzdvihl jejich odvahu, s níž riskovali svůj život, když „podstoupili křížové tažení v boji s velkým zlem”.

prezident Donald Trump s veterány v Normandii.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

„Váš příklad nikdy nezestárne, vaše legenda nikdy nezemře, váš duch nikdy nezemře. Krev, kterou jste prolili, a slzy, jimiž jste skropili zemi, nebudou zapomenuty. Nevyhráli jste jen válku, ale vyhráli jste naši budoucnost, přežití naší civilizace. Ukázali jste, jak bránit svůj život,” zakončil Trump.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a Donald Trump s veterány dne D

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu na americkém hřbitově v Normandii připomněl také československé vojáky, kteří se účastnili spojenecké invaze v roce 1944. Francie na oběti spojeneckých vojáků, kteří přišli osvobodit pro ně většinou neznámou zemi, nikdy nezapomene, prohlásil. Některé americké veterány vyznamenal řádem Čestné legie.

Poděkování přítomným veteránům pronesl částečně i v angličtině. „Vím, za co jsme vám vděčni, veteráni: za naši svobodu,” uvedl a pokračoval: „Dlužíme všem, kteří bojovali a padli, dlužíme víc než medaile. Dlužíme naplnění odkazu Normandie.”

Trump ve čtvrtek napsal na Twitteru, že pietní akce v Normandii by měly připomínat některé z nejstatečnějších lidí, kteří kdy žili. „Jsme nekonečně vděční!” napsal.

Heading over to Normandy to celebrate some of the bravest that ever lived. We are eternally grateful! #DDay75thAnniversary #DDay75 pic.twitter.com/rg15c32Gow