Do Normandie na oslavu přistání spojeneckých vojsk dorazil také americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií. Dopoledne přistáli na letišti ve francouzském městě Caen. Spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími státníky se zúčastní vzpomínkové bohoslužby na vojenském hřbitově Colleville-sur-Mer u Bayeux.

prezident Donald trump s veterány v Normandii.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Trump ve čtvrtek napsal na Twitteru, že pietní akce v Normandii by měly připomínat některé z nejstatečnějších lidí, kteří kdy žili. „Jsme nekonečně vděční!” napsal.

Heading over to Normandy to celebrate some of the bravest that ever lived. We are eternally grateful! #DDay75thAnniversary #DDay75 pic.twitter.com/rg15c32Gow