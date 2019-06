Novinky

Trump na úvod ocenil pondělní banket s královnou Alžbětou II. i to, jak američtí a britští vojáci při vylodění v Normandii spolupracovali. Poděkoval Britům za příspěvek v boji s Islámským státem.

„Britové a Američané sdíleli stejné hodnoty a tyto hodnoty vydrží po dalších 75 let,“ řekla Mayová. Podle svých slov je ráda, že Trump přijel právě nyní do Spojeného království. Dodala, že po dva roky byli právě ona a Trump „strážci tohoto přátelství“.

Dohoda o Huawei i obchodu

„Spolupráce v oblasti bezpečnosti se prohloubila. Ekonomiky jsou také více provázané. Přes milion Američanů pracuje pro britské firmy a milion Britů pro americké,“ řekla premiérka.

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Trump dodal, že USA a Velká Británie dosáhly rámce dohody o společnosti Huawei, kterou považuje Washington za bezpečnostní riziko a dal ji na černou listinu, aniž by ale bylo jasné, o jaké riziko má jít. „Ohledně Huawei a všeho dalšího se zcela jistě dohodneme," řekla hlava USA.

Mayovou označil americký prezident za profesionálku, se kterou byla radost procovat. Británie podle něj může mít „velmi podstatnou obchodní dohodu“ poté, co odejde z EU. Dodal, že se těší na podpis „fenomenální obchodní dohody se Spojeným královstvím“. Uvedl, že při jednání o obchodní dohodě bylo „na stole všechno“. Obě země mohou podle šéfa Bílého domu objem vzájemného obchodu zdvojnásobit až ztrojnásobit.

Mayovou za dohodu s EU chválil, dřív ji kritizoval



Trump uvedl, že téma brexitu bedlivě nesleduje, ale myslí, si, že by Spojené království mělo odejít z EU i bez dohody, ačkoliv Mayová podle něj dosáhla při vyjednávání dobrého kompromisu. „Myslím, že premiérka to dostala do velmi dobrého bodu, kde se něco stane v blízké budoucnosti,” uvedl s tím, že Mayová je zřejmě lepším vyjednavačem než on.

Dříve ji přitom v této věci ostře kritizoval za to, že při vyjednávání „umožnila EU držet všechny karty”. Při loňské návštěvě Británie zase uvedl, že Mayová ignorovala jeho rady.

Mayová naopak řekla, že si stále myslí, že je v zájmu Británie opustit EU s dohodou. Prozradila také, že jí Trump radil unii žalovat.

Už předtím Mayová připustila, že s Trumpem se neshodli na otázce klimatických změn a Íránu. Šéfka britské vlády zdůraznila, že Londýn stále podporuje mezinárodní dohodu o íránském jaderném programu, od níž USA loni odstoupily. Podobně Británie pařížskou klimatickou dohodu, kterou Trump odmítá.

Trump se postavil za Hunta i Johnsona

Trump se vyjádřil i k možným nástupcům Mayové. Uvedl, že zná exministra zahraničí Borise Johnsona a má ho rád, ale nesešel se s ním, jen s ním 20 minut telefonoval. Zná i Jeremyho Hunta a taky ho prý má rád. Uvedl, že neznal Michaela Govea. Zpravodaj listu Daily Mail John Stevens na to reagoval zveřejněním společné fotografie Govea a Trumpa.

Trump potvrdil, že se s ním chtěl sejít předseda labouristů Jeremy Corbyn, ale on to odmítl. Podle něj je Corbyn „negativní silou“. Dodal, že nemá rád lidi, kteří jsou kritičtí. Labouristé potvrdili, že Corbyn o setkání žádal a chtěl s Trumpem mluvit o řadě témat včetně klimatické hrozby, ohrožení míru a uprchlické krize.

Jeremy Corbyn

FOTO: Toby Melville, Reuters

„Fake news“ o protestech

Americký prezident se vyjádřil i k protestům v Londýně. Uvedl, že na ulicích byly tisíce lidí, kteří v pondělí oslavovali jeho příjezd, nic takového se ovšem ve skutečnosti nedělo.

Demonstrace v ulicích Londýna. Podle Trumpa jde o fake news.

FOTO: Alkis Konstantinidis, Reuters

Demonstranty prý v pondělí neviděl, v úterý jich pak zahlédl jen málo. Zprávy o protestech označil za fake news.

Demonstranti proti Trumpovi nafoukli v Londýně jeho obří karikaturu

FOTO: Reuters

Tlak na země NATO



Trump si stěžoval, že členské země NATO stále nedávají na obranu dvě procenta HDP: „Nemají na výběr, musejí plnit své závazky“.

Obhajoval i cla uvalená na Mexiko kvůli migrantům: Podle něj Mexiko může zabránit milionům lidí, aby přes společnou přicházely do USA. „Mexiko to může udělat. Jestliže to Mexiko neudělá, USA zvýší celní sazby.” Dodal, že nechce věřit, že je Mexiko řízené drogovými kartely.