Ivan Vilček (Budapešť), Právo

Server police.hu informoval, že v Dunaji u obce Harta vzdálené 120 kilometrů od místa nehody bylo nalezeno tělo muže, který byl identifikován jako 50letý jihokorejský turista z lodě Mořská panna. „Identifikace těla, které potápěči vyzvedli z vraku lodě, ještě probíhá,“ dodala policie.

Záchranáři a vojáci v akci

FOTO: MTI

Deník Blikk uvedl, že z vraku vyprostili tělo ženy.

Jihokorejští záchranáři prosazují, aby se potápěči pokusili dostat postupně všechna těla z potopené lodi. Maďarští záchranáři původně chtěli vyzvednout celou loď, ale nakonec se přiklonili k jihokorejskému návrhu.

Hrozí, že se loď roztrhne



Vrak potopené lodě by měl vyzvednout lodní jeřáb Ádám Clark s nosností 200 tun. Ten se však kvůli vysokému stavu hladiny Dunaje nemůže dostat do Budapešti. Momentálně kotví ve městě Komárom. Odborníci upozorňují, že při zvedání trupu se může lehce stát, že se loď roztrhne. Tuto možnost nepřímo připustil i ředitel maďarského protiteroristického centra TEK János Hajdu, který koordinuje záchranné práce. Loď byla postavena v roce 1949 v Sovětském svazu a její trup se mohl při nárazu do mnohem větší hotelové lodě Viking Sigyn poškodit nebo deformovat.

Na Markétině mostě lidé zpívají korejskou píseň Arirang na památku obětí lodního neštěstí

FOTO: MTI

Na palubě vyhlídkové lodě bylo v době nehody 35 lidí, dva maďarští členové posádky a 33 jihokorejských turistů. Podařilo se zachránit sedm lidí, dalších devět lidí se utopilo a 19 se stále pohřešuje.

Na břehu Dunaje u Markétina mostu lidé kladou květiny a hoří svíčky na památku obětí lodního neštěstí.

FOTO: MTI

Budapešťský městský soud v sobotu uvalil měsíční vazbu na ukrajinského kapitána hotelové lodě Viking Sigyn Jurije C. (64). Právní zástupci požadují, aby byl vyšetřován na svobodě, a jsou připraveni složit kauci ve výši 15 milionů forintů (1,2 milionu korun), která byla stanovena. Prokurátor proti této možnosti podal námitku.