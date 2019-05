vpl, ama, Právo

U šampaňského, tuňáka a sushi Strache šest hodin probíral s nastrčenou volavkou možnosti, jak ruskému investorovi zajistit státní zakázky výměnou za podporu FPÖ.

Do skandálu média už dříve zapletla i ruskou moderátorku Leru Kudrjavcevovou (48).

Podle rakouského bulvárního listu Österreich jako neteř vystupovala právě tato blonďatá televizní diva. Kudrjavcevová se přiznala, že dosud měla za to, že „jen v Rusku tisk může psát, co se mu zamane“. „Budeme to řešit u mezinárodního soudu,“ pohrozila.