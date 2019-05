Novinky

14:16: On-line končí. Podrobnosti přineseme v samostatných článcích. 12.51: V německých vládních stranách konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD) se naplno rozběhla debata o tom, kdo a co může za neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu. 11.56: Evropské volby v Nizozemsku nečekaně vyhráli socialisté pod vedením místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, favorizovaní liberálové premiéra Marka Rutteho skončili až druzí. Zklamáním jsou výsledky hlasování pro protiunijně zaměřenou Stranu pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, která získala pouze 3,5 procenta hlasů a do europarlamentu se díky plánovanému přepočtení mandátů probojuje až ve chvíli, kdy Evropskou unii opustí Velká Británie. 11.45: Těžkou porážkou protiimigrační Dánské lidové strany (DF) skončily volby do Evropského parlamentu v Dánsku. Strana, která v roce 2014 překvapivě v eurovolbách v zemi zvítězila, získala tentokrát jen 10,7 procenta hlasů a skončila na čtvrtém místě. Očekávání nenaplnili ani nacionalisté ve Finsku a ve Švédsku. 10.47: Evropské volby v Řecku prohrálo vládní hnutí SYRIZA s opozicí. Premiér Tsipras chce vypsat předčasné volby, budou asi koncem června 10.20: Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz získala 13 z 21 maďarských křesel v Evropském parlamentu, prohlásil, že podle Maďarů jsou v Bruselu nutné změny. Fidesz podle něj chce "chránit křesťanskou kulturu" a "bude spolupracovat s kýmkoliv, kdo chce zastavit imigraci". 10.03: Francouzský prezident Emmanuel Macron se před úterním summitem Evropské unie, věnovaným výsledkům eurovoleb, sejde odděleně s několika evropskými politiky. V pondělí to bude španělský premiér Pedro Sánchez, v úterý pak premiéři zemí visegrádské čtyřky, tedy Česka, Polska, Maďarska a Slovenska. Francouzský prezident Emmanuel Macron FOTO: Pool, Reuters 08.53: Německé vládní strany v eurovolbách výrazně oslabily. CDU/CSU získala 28,9 procenta hlasů, sociální demokracie (SPD) jen 15,8 procenta. Uspěli Zelení s 20,5 procenta, protiimigrační AfD získala 11 procent.

08.19: Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Polsku konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost s 46 procenty, opoziční koalice dostala 38 procent.

08.11: Nejvíce voličů přišlo v letošních eurovolbách hlasovat v Belgii (89 procent), Lucembursku (84,1 procenta) a na Maltě (72,6 procenta). Nejnižší volební účast byla na Slovensku (22,74 procenta), ve Slovinsku (28,29 procenta) a Česku (28,72 procenta).

07.52: V Rumunsku prohráli vládnoucí sociální demokraté evropské volby. Strana předsedy Liviu Dragnea, který je odsouzený za podvody a uplácení, získala 23,39 procentu hlasů. Předstihla ji Národní liberální strana (PNL) se ziskem 26,8 procenta.

07.40: Krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové ve Francii vyhrálo podle konečných výsledků volby do Evropského parlamentu s předstihem 0,9 procenta před Macronovou Obrodou.

Šéfka francouzské pravice Marine Le Penová triumfovala v evropských volbách.

FOTO: Charles Platiau, Reuters

06.28: Eurovolby ve Velké Británii vyhrála Strana pro brexit, v Evropském parlamentu bude mít minimálně 28 zástupců. Podle lídra Nigela Farage by se měly tradiční strany z výsledků poučit.

Lídr Strany pro brexit Nigel Farage se raduje z vítězství v eurovolbách.

FOTO: Alastair Grant, ČTK/AP

Dvě nejsilnější tradiční strany, labouristé a konzervativci, zcela propadly. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Eurovolby v Británii jasně vyhrál Farage (zdroj: Reuters)

06.01: V Itálii vyhrála protiimigrační Liga vicepremiéra Mattea Salviniho. První průzkumy jí přisuzují 26 až 31 procent hlasů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Italský vicepremiér Matteo Salvini slaví vítězství v eurovolbách

Druhé místo podle průzkumů zřejmě získala levicová Demokratická strana, jež má mezi 20,5 až 25 procenty hlasů. Koaličnímu partneru Ligy, protestnímu Hnutí pěti hvězd (M5S), průzkumy přisuzují 18,5 až 23 procent hlasů.

Matteo Salvini, šéf protiimigrační strany Liga

FOTO: Alessandro Garofalo, Reuters

05.57: Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) oslabily dvě hlavní politické frakce, které budou odkázány na spolupráci zejména s posílenými liberály. Volby přinesly vzestup ekologických a také nacionalistických či populistických stran. Vládní strany neuspěly v Německu, Francii ani Británii, svých nejlepších výsledků naopak dosáhly vládní pravicoví nacionalisté v Itálii či Polsku.

05.53: Po vyhlášení výsledků v polovině regionů získala Strana pro brexit 15 křesel do Evropského parlamentu. Liberální demokraté ovládli Londýn a jsou zatím před labouristy.

05.47: Evropská lidová strana (EPP) se podle předběžných výsledků stala vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu, v němž by měla získat 180 z celkem 751 křesel. Druzí socialisté (S&D) by měli získat 152 mandátů a třetí, liberální frakce ALDE 105.

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont se dostal do Evropského parlamentu.

FOTO: Yves Herman, Reuters

05.45: Do europarlamentu se dostal bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, který na podzim 2017 uprchl do Belgie. Doma mu hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury, jíž se podle prokuratury dopustil s dalšími katalánskými politiky uspořádáním ilegálního referenda o nezávislosti Katalánska. Kandidaturu mu původně volební komise zamítla, soud ale verdikt komise zvrátil.

05.39: Ve Španělsku vyhráli volby do Evropského parlamentu vládní socialisté (PSOE) se ziskem téměř 33 procent odevzdaných hlasů a 20 europoslaneckých křesel. Španělsko je jedinou velkou zemí Evropské unie, kde socialisté ovládnou výsledky eurovoleb.