21:31 - „Lidé dali asi přednost hokeji, nebo je spíš zajímá ta domácí politika,” komentoval nízkou účast českých voličů místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. „Za dobrý výsledek budu považovat vše nad pět mandátů,“ sdělila novinářům lídryně kandidátky ANO Dita Charanzová. [celá zpráva]

21:11 - Hamáček odmítl, že by případná prohra v eurovolbách mohla zatřást s jeho křeslem předsedy ČSSD. Březnový sjezd strany, který ho do čela opětovně zvolil, se prý konal nedávno.

21:10 - V polských volbách do EP zvítězila podle prvních odhadů Kaczyńského vládní strana PiS se 42 procenty. Opoziční koalice má o tři procentní body méně.

21:06 - Předseda ČSSD Jan Hamáček neočekává, že by sociální demokracie mohla dosavadní čtyři mandáty v Evropském parlamentu obhájit. „Volební účast ČSSD nenahrává. Protože je to relativně nízká volební účast s vyšší účastí ve velkých městech zejména v Praze. Z hlediska volební účasti je to pro ČSSD spíš negativní zpráva,“ řekl novinářům Hamáček, který by za úspěch pokládal zisk pěti procent.

Lídr evropské kandidátky Pavel Poc do Lidového domu ještě ve 21 hodin nedorazil, podle Hamáčka slavil se svými blízkými narozeniny a přijde později.

21:04 - Britský deník The Guardian s odvoláním na údaje EP uvedl, že volební účast v ČR činila 20,2 procenta. Je tak opět mezi nejnižšími v EU. Při posledních volbách do europarlamentu šlo volit jen 18,2 procent oprávněných voličů.

21:00 - První odhad rozložení mandátů v novém parlamentu, který novinářům v Bruselu nabídl mluvčí EP Jaume Duch, byl propočten z dosud zveřejněných odhadů volebních výsledků v 11 zemích unie a na základě průzkumů před volbami ve zbývajících 17 státech. Parlament v průběhu večera hodlá své údaje zpřesňovat do chvíle, než po 23:00 a uzavření volebních místností v Itálii bude moci začít zveřejňovat průběžné výsledky.

20:59 - Dvě největší evropské frakce tak pravděpodobně oslabí a přijdou o dosavadní společnou nadpoloviční většinu v Evropském parlamentu. Evropská lidová strana (EPP) by měla podle prvního odhadu získat 173 mandátů místo dosavadních 221 a i přes oslabení tak zůstat nejsilnější frakcí. Socialisté z S&D by mohli mít 147 nových europoslanců, v posledních eurovolbách dostali 191 mandátů.

Lídryně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová poté, co si za plentou připravila lístek pro volby do EP. Podle prvních odhadů její strana ve Francii zvítězila.

FOTO: Michel Spingler, ČTK/AP

20:41 - Europarlament zveřejnil první odhad výsledků letošních eurovoleb podle frakcí. Lidovci by mohli získat 173 mandátů, socialisté 147, liberální ALDE 102 křesel.

20:17 - V eurovolbách letos zřejmě hlasovalo více voličů než v roce 2014 a nejvíce za poslední dvě desetiletí. Plyne to z odhadu, který v podvečer na základě předběžných údajů z členských zemí nabídl sám Evropský parlament. Pro 27 států, bez Británie, se odhad blíží 51 procentu. V Británii přísná volební pravidla zveřejnění odhadu účasti nedovolují. V eurovolbách v roce 2014 hlasovalo 42,16 procenta voličů.

20:06 - Francouzské volby do EP vyhrálo podle odhadů krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové s 24 procenty. Strana prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybu je s 22 procenty druhá.

20:05 - Podle předběžných výsledků po sečtení více než poloviny hlasů ve Finsku zvítězila pravostředová Národní koaliční strana s 20,6 procenta hlasů. Za ní se umístila sociální demokracie s 16,4 procenta, dále liberální Finský střed s 14,1 procenta, zelení s 14,1 procenta, euroskeptická Strana Finů s 13,2 procenta, krajně levicový Svaz levice s 7,3 procenta, proevropská Švédská lidová strana s 5,9 procenta a křesťanští demokraté s 5,3 procenta.

19:32 - V Maďarsku vyhrál volby do EP Orbánův Fidesz, podle prvních odhadů získal 56 procent hlasů. Přinejmenším tak obhájí svých 12 z 21 maďarských křesel.

19:28 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš odpoledne stále doufal, že strana dosáhne vítězství. Ocenil množství lidí, kteří volili na voličský průkaz mimo své trvalé bydliště. Právě na tuto možnost Piráti před volbami své příznivce upozorňovali.

„Zaznamenal jsem od našich lidí z jedné volební komise, že někde přišlo 22 lidí, z toho 21 na volební průkaz. Třeba tam měli kluci nějaké soustředění, takže se to asi v rámci republiky používalo. Ale žádná velká data k tomu nemám. Ani se to nesmí zveřejňovat,“ řekl Právu.

19:04 - Část z 96 křesel vyčleněných pro německé europoslance získají zástupci neparlamentních stran, a to díky tomu, že pro volby do EP tam neplatí minimální procentní hranice.

Recesistická Die Partei, která má již teď jednoho europoslance, by si podle odhadů měla polepšit na tři mandáty. Další předpokládané rozdělení mandátů: CDU/CSU – 28, Zelení – 22, SPD – 15, AfD – 10, FDP – 6 a Levice – 5. O zbylých sedm mandátů by se měly podělit menší strany.

Kandidátem na šéfa Evropské komise největší frakce v EP Evropské strany lidové je Manfred Weber z bavorské CSU. V kampani jej podpořila německá kancléřka Angela Merkelová ze sesterské CDU.

FOTO: Sven Hoppe, ČTK/AP

18:46 - Nizozemské volby do EP vyhrála podle prvních odhadů Strana práce s 18 procenty, druzí jsou vládní liberálové s 15. Nová populistická strana FvD má 11.

18:32 - V Irsku vyhrála volby do EP vládnoucí strana Fine Gael s odhadovaným ziskem 29 procent hlasů. Z 11 irských křesel by měla získat čtyři.

18:31 - Do EP směřují za Německo znovu i zástupci protiimigrační a k unii velmi kritické Alternativy pro Německo (AfD), která podle odhadů získala 10,5 procenta hlasů, a také dvojice dalších opozičních stran - Levice a svobodných demokratů (FDP). Obě si přišly na 5,5 procenta.

18:10 - Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů v eurovolbách porazila vládní levicovou formaci SYRIZA, která je u moci od roku 2015.

18:03 - V Německu eurovolby podle prvních odhadů vyhrála CDU/CSU kancléřky Merkelové s 28 procenty. Druzí jsou Zelení s 22 procenty a třetí SPD s 15,5. Pokud se odhady výsledků potvrdí, půjde pro vládní strany CDU/CSU a SPD o jejich nejhorší výsledek v eurovolbách, pro Zelené naopak o jasně nejlepší.

FOTO: Sven Hoppe, ČTK/AP

17:33 - Španělé kromě europoslanců volí i své zástupce do místní a regionální samosprávy. Účast kolem 14:00 SELČ přesáhla 34 procent a je možné, že se přehoupne přes 50 procent, napsal server Politico, který vysoké údaje přičítá skutečnosti, že se konají troje volby. Španělsko by mohlo být vedle Portugalska jedinou unijní zemí, kde eurovolby vyhrají socialisté, napsal server The Local.

17:25 - Lidovci rakouského kancléře Sebastiana Kurze jsou nehledě na vládní krizi jasným vítězem eurovoleb v zemi. Odhad jim slibuje 34,5 pct, druzí jsou socialisté.

17:24 - Eurovolby někde přilákaly více lidí než v roce 2014, příkladem je Slovensko s účastí 20 procent. Větší zájem hlásí i Maďarsko, Rumunsko či Kypr.

Ve čtvrtek hlasovali Nizozemci a Britové, v pátek Irové a Česko, kde volby trvaly do soboty. V sobotu se hlasovalo také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku.

V neděli zahájily volební den v 06:00 SELČ Bulharsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Rumunsko a Řecko. O hodinu později následovali Chorvaté, Italové, Poláci, Rakušané a Slovinci. V 08:00 SELČ se otevřely volební místnosti v Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Lucembursku, Německu a Švédsku a jako poslední v 09:00 SELČ mohli začít odevzdávat hlasy Dánové, Portugalci a Španělé.

Jako první v neděli skončilo hlasování ve 14:00 SELČ v Lucembursku a také v Belgii, kde ovšem tato hodina platila jen pro osobní hlasování, v případě elektronické volby bylo možné se rozhodnout do 16:00 SELČ. Hlasování skončí v Itálii v 11 večer. Teprve poté jednotlivé země zveřejní oficiální výsledky.