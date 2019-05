Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Server tvnoviny.sk v úterý informoval, že linka společnosti Ryanair do Říma dostala pokyn k odletu ve chvíli, kdy na dráze přistávalo letadlo společnosti Travel Service.

„Podle našich informací bylo letadlo Travel Service nad dráhou a letadlo Ryanair bylo ještě stále na dráze. Letadla tak byla od sebe vzdálena méně než kilometr,“ uvedl server.

Posádka přistávajícího stroje situaci správně vyhodnotila a učinila tzv. go around, vyhnula se doleva a na přistání opětovně nakroužila nad letištěm. „V současnosti probíhá interní vyšetřování, které bude postoupeno kompetentním orgánům,“ uvedla mluvčí leteckých a provozních služeb Slovenské republiky Michaela Legelová, která zároveň incident potvrdila.

Podle pilotů, které server oslovil, jsou podobné go around manévry poměrně běžné, především na větších letištích s hustějším provozem. Skupina slovakaviation.sk však napsala, že se jednalo o „značně silný extrém“ a zařadila ho do kategorie „close call“ (o vlásek).