Do letounu Merkelové narazila nezabrzděná dodávka

Dodávka pracovnice dortmundského letiště narazila v pondělí do vládního letounu, kterým chtěla německá kancléřka Angela Merkelová odcestovat do Berlína. Kvůli nehodě nakonec Merkelová do německé metropole odletěla helikoptérou.