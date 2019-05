jz, Novinky

Jedna z mrtvých je podle policejních zdrojů pětatřicetiletá žena, životní partnerka Fariny C. (30). Právě této pětatřicetileté ženě patřil byt, kde byla od konce března hlášena také Farina C. Policisté mrtvé objevili ve chvíli, kdy chtěli o smrti Fariny informovat nejbližší a také o ní získat více informací, napsal deník Bild. Druhou mrtvou je 19letá dívka, která pochází z Porýní-Falce.

Smrt obou žen v bytě ve Wittingenu nezpůsobila kuš, jako tomu bylo u mrtvých v penzionu. Na jejich tělech nebyly zjištěny žádné známky násilí. „Modus operandi nelze srovnávat s případem z Pasova,“ uvedl mluvčí policie z Gifhorneru, krajského města Dolního Saska.

Jedna ze sousedek serveru Merkur uvedla, že Farina C. se do Wittingenu zřejmě přistěhovala za svou partnerkou, původně měla pocházet také z Porýní-Falce, jako muž a žena, kteří s ní zemřeli v pasovském penzionu. „Držela se hodně zpátky, nechtěla mít s nikým nic společného. Nejraději byla sama,“ uvedla žena ze sousedství.

„Vypadala trochu směšně. Byla oblečena jen v černém ve stylu gothic. S nikým se nebavila, ani nepozdravila,“ uvedla další sousedka.

Partnerka Fariny C. byla profesí učitelka. „Byla to milá a dobrá učitelka. S dětmi to uměla výborně,“ popsala ji kolegyně ze školy. Co se v bytě stalo, je pro ni záhadou. „Ve škole se s nikým nepřátelila a o jejím soukromí nikdo nic nevěděl. Ale to byla její věc. Každý to má jinak,“ dodala. Nosila jen černé oblečení, ale podle kolegyně její nezvyklé odívání děti akceptovaly.

Deník Bild napsal, že všichni tři mrtví z pasovského penzionu, tedy Farina C. (30), Torsten W. (53) a Kerstin E. (33) byli členy rytířského klubu, který pořádal středověké turnaje. Muž měl obchod a prodával medovinu, nože a meče a večer pořádal pro zájemce výcvik pro souboje s mečem. Na paži měl Torsten W. dvě tetování, podle deníku to jsou symboly alchymistů, hnutí přírodních filosofů a lékařů, kteří byli aktivní v období od 13. do 16. století.

Policisté před domem v německém Wittingenu, kde v bytě našli dvě mrtvé ženy.

FOTO: Christophe Gateau, ČTK/AP

Všichni tři nalezli smrt v penzionu u řeky Ilze nedaleko Pasova. Třiapadesátiletý muž a třiatřicetiletá žena, kteří byli nalezeni mrtví v posteli a drželi se za ruce, byli oba střeleni kuší do srdce. Smrt nastala okamžitě. U postele byly nalezeny závěti.

Druhá žena byla nalezena na zemi. Šíp jí probodl hrdlo, uvedl Walter Feiler, mluvčí státního zastupitelství. Také ona zemřela okamžitě. U žádné ze tří obětí nenašli patologové žádná obranná zranění či poranění způsobená snahou zachránit si život.

Trojice přicestovala do penzionu v pátek v bílém voze značky Renault. Všichni se ubytovali v jednom třílůžkovém pokoji. Mladší žena ho zaplatila na tři dny, snídaně si nepřáli.