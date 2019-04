Novinky, ČTK

Nyní 65letý Romand dvacet let lhal své rodině, že vystudoval lékařskou fakultu a nastoupil praxi. Místo toho žil z peněz, které vylákal z příbuzných a známých.

Manželka Florence a jejich dvě děti zavraždil Jean-Claude Romand (na snímku vpravo)

Když dostal strach, že podvod vyjde najevo, v lednu 1993 postupně zavraždil svou ženu Florence, jejich dvě děti Caroline a Antoina a o den později i své rodiče. Poté se předávkoval prošlými prášky na spaní a zapálil dům. V bezvědomí ho našli hasiči. Tehdy mu bylo 38 let.

Rodiče, které Jean-Claude Romand chladnokrevně zavraždil.

FOTO: Profimedia.cz

O tři roky později byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění nejdříve v roce 2015.

Nyní soud konstatoval, že Romand bude propuštěn na svobodu za dodržení přísných podmínek. Může žít jen „na místě povoleném soudem“, nesmí se stýkat s příbuznými ani s nimi navazovat kontakty. Má zákaz cestovat do regionů Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté a Auvergne-Rhône-Alpes. Nesmí mít žádné kontakty s médii, které by se týkaly jeho případu. Současně bude pod pravidelným dozorem. Propuštěn má být nejpozději do 28. června, napsal server lepoint.fr.

„Pro mé klienty je to velké zklamání a velká bolest,“ uvedla podle AFP advokátka Laura Moreauová, která zastupuje dvojici bratrů zavražděné Romandovy manželky.