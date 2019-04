jz, Novinky, DPA

„Po nárazu se rozhostilo ohlušující ticho,“ řekla Castrová a pokračovala: „Potom se z ticha ozývaly výkřiky. Byla jsem v naprostém šoku,“ popsala žena, která se nacházela nedaleko místa tragédie. Umí si podle svých slov představit, jakou hrůzu musel řidič prožívat, když se mu nedařilo autobus zastavit, a přitom věděl, jaká katastrofa všechny čeká.

To, že za nehodou je zřejmě technická závada, potvrzuje i výpověď německého manželského páru, který nehodu přežil. Několika portugalským televizním stanicím popsal tragédii.

„Myslím, že autobusu nefungovaly brzy,“ řekl muž ve vysílání televize SIC. „Rozjeli jsme se a po několika vteřinách jsme jeli čím dál rychleji. Autobus se naprosto vymkl kontrole. A najednou jsme narazili do zdi,“ řekl.

„Najednou lítali lidé kolem. Někteří prolétli okny,“ popsala jeho manželka žena televizi TVI. Její muž dodal, že slyšel, jak někteří prosí o pomoc, ale velmi tiše. „Bylo to zvláštní, ale bylo tam strašné ticho,“ dodal její manžel.

Schoulili se podle instrukcí v letadlech



Manželé přežili. Tvrdí, že se v momentu nárazu instinktivně sklonili. „Udělali jsme to tak, jako instruují lidi v letadle,“ řekla žena a dodala: „To bylo naše štěstí“. Žena utrpěla lehké zranění v oblasti krku, muž měl zlomené žebro. „Ale to není důležité. Jsme naživu a jsme spolu,“ uzavřela žena.

Přesnou příčinu nehody policie zatím nezná. Autobus havaroval v kopcovitém terénu ještě za denního světla a za dobrého počasí. Podle portugalských médií vyšetřovatelé zvažují hypotézu, že nehodu způsobila technická závada. Buď selhaly brzdy, nebo se zasekl plynový pedál.

Řidič nehodu podle serveru týdeníku Focus přežil, ale je těžce zraněný. Testy na alkohol či drogy byly u něj negativní, uvedl server portugalského deníku Expresso.

Na místo neštěstí vyrazil německý ministr



Havárie se stala u obce Caniço, kde turisté v hotelu Quinta Splendida trávili velikonoční dovolenou. Podle deníku Bild se tragédie stala hned první den jejich dovolené, kdy na Madeiru přicestovali. Původně zde měli strávit osm dnů. Turisté byli na cestě do hlavního města ostrova Funchal, kde je čekala slavnostní večeře.

Na Madeiru se už vydal německý ministr zahraničí Heiko Maas s týmem lékařů, psychologů a konzulárních úředníků. Oběti havárie byly převezeny do pohřební síně na letišti ve Funchalu a podle portugalských úřadů budou do soboty identifikovány. V pátek by měl na ostrov přicestovat portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugalsko kvůli havárii vyhlásilo třídenní státní smutek.