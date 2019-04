Před plameny se podařilo uchránit dvě čelní věže, v nichž visí čtyři zvony, proslavené románem Viktora Huga. Podařilo se tak zabránit pádu několika tun bronzu. Největší zvon zvaný Emmanuel váží více než 23 tun a jeho vyzvánění oznámilo v roce 1944 konec německé okupace. V jakém stavu jsou věže i zvony, musejí prověřit odborníci.

Vnitřek katedrály Notre-Dame po ničivém ohni

FOTO: Philippe Wojazer, ČTK/AP

Oheň sice přežila mramorová socha Piety sochaře Nicolase Coustoua umístěná před oltářem, ale také se musí zjistit její stav. Zobrazuje plačící Pannu Marii s tělem Ježíše Krista. Vznikla v letech 1712 až 1728 na zakázku Ludvíka XIV. na základě přání jeho otce Ludvíka XIII.

Pohled na poničený interiér katedrály Notre-Dame v Paříži

FOTO: Ludovic Marin, ČTK/AP

Historici umění se velmi obávali o tři kruhová okna s vitrážemi, které představují květy ráje. V odborné terminologii se nazývají rozetami. Vznikly ve 13. století, postupně se tento stavební prvek rozšířil na stavbách katedrál po celé Evropě. vitráže byly několikrát renovovány. Severní a jižní rozeta jsou největší, mají 13 metrů v průměru.

Pohled do katedrály po ničivém ohni

FOTO: Profimedia.cz

Ohromné varhany z 18. století se třemi klaviaturami a téměř osmi tisíci píšťalami se podařilo zachránit, jsou ale značně poškozené. Zasypala je suť, prach a natekla do nich voda. Malé varhany, které se nacházely pod sanktusníkem, oheň silně poškodil.

Saved from the flames.



Notre-Dame's great organ - one of the most famous in the world - survived the fire, as well as some of the rose windows and precious artworks that were too big to remove



📷 Amaury Blin pic.twitter.com/X3kGvZ451Z