Pachatel podle televize Sky News skončil po použití taseru v nemocnici, nikdo další nebyl zraněn.

Strážci zákona byli na místo činu na západě Londýna přivoláni dopoledne, sdělilo ukrajinské velvyslanectví v oficiálním prohlášení. „Okamžitě byla přivolána policie a vozidlo podezřelého bylo zablokováno. I přes kroky policie ale útočník znovu zasáhl vozidlo velvyslankyně. Policie byla nucena v reakci zahájit palbu na pachatelovo vozidlo,” uvádí se v komuniké.

