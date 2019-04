Macron při jednání o brexitu vytočil kolegy, ale nakonec prosadil svou

Francouzský prezident Emmanuel Macron se dostal na summitu EU do izolace a svým tvrdým postojem vůči britské žádosti o odklad brexitu podráždil zejména svého nejbližšího spojence, Německo. Tak to aspoň podle deníku The Guardian v médiích prezentovali nejmenovaní němečtí činitelé.